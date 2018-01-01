Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії

Окрім легкових авто та вантажівок, на цьому кладовищі також можна побачити різноманітні екскаватори та бульдозери

Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища в Ісландії, зроблені блогером Lana Sator. [GALLERY_BLOCK] «Помічені з дороги яскраві плями в зелених заростях (незвично зелені, як для осені) змусили мене мало не закричати від радості і попросити водія зупинитися, розвернутися і виїхати на грунтовку. Це ж звалище



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Кладовище старої техніки в Ісландії

Окрім легкових авто та вантажівок, на цьому кладовищі також можна побачити різноманітні екскаватори та бульдозери

Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища в Ісландії, зроблені блогером Lana Sator.

«Помічені з дороги яскраві плями в зелених заростях (незвично зелені, як для осені) змусили мене мало не закричати від радості і попросити водія зупинитися, розвернутися і виїхати на грунтовку. Це ж звалище техніки!», - коментує наведені вище світлини блогер.