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    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії

    Окрім легкових авто та вантажівок, на цьому кладовищі також можна побачити різноманітні екскаватори та бульдозери
    Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища в Ісландії, зроблені блогером Lana Sator. [GALLERY_BLOCK] «Помічені з дороги яскраві плями в зелених заростях (незвично зелені, як для осені) змусили мене мало не закричати від радості і попросити водія зупинитися, розвернутися і виїхати на грунтовку. Це ж звалище
    • Сьогодні, 15:06
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    Кладовище старої техніки в Ісландії
    Кладовище старої техніки в Ісландії

    Окрім легкових авто та вантажівок, на цьому кладовищі також можна побачити різноманітні екскаватори та бульдозери

    Пропонуємо вам переглянути фотографії автомобільного звалища в Ісландії, зроблені блогером Lana Sator.

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    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії
    Трактори, бульдозери та екскаватори. Як виглядає кладовище старої техніки в Ісландії

    «Помічені з дороги яскраві плями в зелених заростях (незвично зелені, як для осені) змусили мене мало не закричати від радості і попросити водія зупинитися, розвернутися і виїхати на грунтовку. Це ж звалище техніки!», - коментує наведені вище світлини блогер.

    Ісландія
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