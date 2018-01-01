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    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея

    11 років тому в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг, щоб привернути увагу іноземних інвесторів до регіону на сході Китаю
    Центром міста стала, практично, точна копія паризької . Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа (містобудівник, який багато в чому визначив сучасний вигляд Парижа) і розбили майже французький парк. [GALLERY_BLOCK] У 2013 році в Тіандучензі проживало лише 2 тис. чоловік,
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    Китайський Париж
    Китайський Париж

    11 років тому в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг, щоб привернути увагу іноземних інвесторів до регіону на сході Китаю

    Центром міста стала, практично, точна копія паризької . Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа (містобудівник, який багато в чому визначив сучасний вигляд Парижа) і розбили майже французький парк.

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    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея
    Дивіться і порівнюйте справжній Париж і китайська (праворуч - Франція, зліва - Китай)

    У 2013 році в Тіандучензі проживало лише 2 тис. чоловік, більшість з яких були зайняті в обслуговуванні міста. А в 2017 році населення міста досягло 30 тис. чоловік.

    Французький фотограф Франсуа Пруст опублікував цілу серію знімків, під назвою «Паризький синдром», присвячену «фальшивому» Парижу, повідомляє profidom.com.ua.

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