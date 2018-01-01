У Китаї побудували ще один Париж з точною копією Ейфелевої вежі. Фотогалерея

11 років тому в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг, щоб привернути увагу іноземних інвесторів до регіону на сході Китаю

Центром міста стала, практично, точна копія паризької . Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа (містобудівник, який багато в чому визначив сучасний вигляд Парижа) і розбили майже французький парк. [GALLERY_BLOCK] У 2013 році в Тіандучензі проживало лише 2 тис. чоловік,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китайський Париж

11 років тому в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг, щоб привернути увагу іноземних інвесторів до регіону на сході Китаю

Центром міста стала, практично, точна копія паризької . Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа (містобудівник, який багато в чому визначив сучасний вигляд Парижа) і розбили майже французький парк.

У 2013 році в Тіандучензі проживало лише 2 тис. чоловік, більшість з яких були зайняті в обслуговуванні міста. А в 2017 році населення міста досягло 30 тис. чоловік.

Французький фотограф Франсуа Пруст опублікував цілу серію знімків, під назвою «Паризький синдром», присвячену «фальшивому» Парижу, повідомляє profidom.com.ua.