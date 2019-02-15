У Львові відкрили виставку оригінального графічного мистецтва. Фотогалерея



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Фото: Валерій Шмаков

«Всередині кожного є тендітний птах»

14 лютого у львівській галереї «Пори року» відкрили персональну виставку Інни Ділєєвої «Birds». Вона - одеситка. Живе та навчається у Львові. Учасниця всеукраїнських виставок, конкурсів, пленерів. Окрім графіки, захоплюється склярством та тату-мистецтвом.

«Люди завжди хочуть здаватись сталевими мужніми машинами. Та, всередині кожного - тендітний, легкий, хоч дуже характерний птах. Його можна побачи лише після тісного, моментами відвертого спілкування, - розповідає 24-річна Інна Ділєєва. - Малювати графіку почала ще три роки тому. Нині демонструю роботи, виконані протягом останнього року. Герої моїх робіт - друзі та рідні. Є у мене й алюзії на відомі мистецькі твори. Моє особисте бачення персонажів Леонарда да Вічні, Гранта Вуда, та інших».

Безсюжетні твори Інни породжують цікаву образність і дають потужний естетичний ефект. Розглядаючи їх, можна отримати широке поле для роздумів та переосмислення стандартних та усталених уявлень про «внутрішнє» і «зовнішнє» в людині. Художниця сподівається, що проект послужить поштовхом для індивідуального прочитання кожного твору, буде стимулом для пошуку себе справжнього.

«Виставка графічних робіт «Birds» - творчі експерименти молодого митця. Через трансформацію людських та тваринних образів, авторка демонструє багатозначність людського існування. Про певну, дволикість, якщо можна так говорити. Інна - дуже працьовита та талановита художниця. Вона у постійних пошуках форми у графіці та у склі, - розповідає куратор виставки 27-річна Марія Глушко, викладач кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Роботи молодої художниці демонструватимуть до 10 березня 2019 року.

Джерело: Gazeta.ua