У російській лікарні туалетний папір замінили документами, що містять лікарську таємницю

В лікарні збираються провести перевірку і покарати винних

У Кочевському районної лікарні Пермського краю Російської Федерації не стали витрачати кошти на туалетний паперу і почали використовувати замість нього документи, які містять дані, що є лікарською таємницею. [GALLERY_BLOCK] Про це стало відомо від Павла Мікова, регіонального уповноваженого з прав людини, який побував в медичному закладі.



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Документи містили особисті дані пацієнтів і їхні діагнози

В лікарні збираються провести перевірку і покарати винних

У Кочевському районної лікарні Пермського краю Російської Федерації не стали витрачати кошти на туалетний паперу і почали використовувати замість нього документи, які містять дані, що є лікарською таємницею.

Про це стало відомо від Павла Мікова, регіонального уповноваженого з прав людини, який побував в медичному закладі. «Обурливий факт, виявлений мною сьогодні в лікарні, - в туалеті загального користування для пацієнтів замість туалетного паперу лежала пачка медичних документів, що містять персональні дані пацієнтів!», - обурився Міков.

Документи містили особисті дані пацієнтів і їхні діагнози. Про порушення було повідомлено міністру охорони здоров'я Пермського краю. Тепер в лікарні збираються провести перевірку і покарати винних.

Джерело: trinixy.ru