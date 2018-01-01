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    У російській лікарні туалетний папір замінили документами, що містять лікарську таємницю

    В лікарні збираються провести перевірку і покарати винних
    У Кочевському районної лікарні Пермського краю Російської Федерації не стали витрачати кошти на туалетний паперу і почали використовувати замість нього документи, які містять дані, що є лікарською таємницею. [GALLERY_BLOCK] Про це стало відомо від Павла Мікова, регіонального уповноваженого з прав людини, який побував в медичному закладі.
    • Сьогодні, 16:23
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    Документи містили особисті дані пацієнтів і їхні діагнози
    Документи містили особисті дані пацієнтів і їхні діагнози

    В лікарні збираються провести перевірку і покарати винних

    У Кочевському районної лікарні Пермського краю Російської Федерації не стали витрачати кошти на туалетний паперу і почали використовувати замість нього документи, які містять дані, що є лікарською таємницею.

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    У російській лікарні туалетний папір замінили документами, що містять лікарську таємницю
    У російській лікарні туалетний папір замінили документами, що містять лікарську таємницю
    У російській лікарні туалетний папір замінили документами, що містять лікарську таємницю

    Про це стало відомо від Павла Мікова, регіонального уповноваженого з прав людини, який побував в медичному закладі. «Обурливий факт, виявлений мною сьогодні в лікарні, - в туалеті загального користування для пацієнтів замість туалетного паперу лежала пачка медичних документів, що містять персональні дані пацієнтів!», - обурився Міков.

    Документи містили особисті дані пацієнтів і їхні діагнози. Про порушення було повідомлено міністру охорони здоров'я Пермського краю. Тепер в лікарні збираються провести перевірку і покарати винних.

    Джерело: trinixy.ru

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