Говорили близько 10 хвилин: Зеленський розповів, як домовлявся з терористом



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Терорист пообіцяв Володимиру Зеленському відпустити з автобуса всіх заручників через пів години після того, як глава держави запише відео Фото: Главком

Президента попередили, що терорист говорить з усіма 10-15 секунд, а потім кидає трубку

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

За словами Зеленського, з Кривошем впродовж дев’яти годин розмовляли і психологи, і перемовники, натомість він погрожував і хотів, щоб були виконані його вимоги.

«Спочатку треба було оцінити його вимоги, оцінити наскільки він адекватна людна. Ми мали перерви у зустрічі з президентом Швейцарії. Вона все розуміла, бо ми хотіли знати, що відбувається і тримали все на контролі, бо були трішечки незрозумілі вимоги, через що це відбувається. А якщо навіть говорити про вимоги, чи відпустить він людей? Потім з’явилася інформація, що замінування йде не тільки цього автобуса, а ще в Луцьку є такі місця», – сказав він.

Президент зазначив, що пропонувалося провести спецоперацію, яка невідомо чим би закінчилася.

«Це був би штурм, я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди. І це дуже небезпечно. Я захотів поговорити з цією людиною по телефону і спробувати мати можливість, щоб він відпустив людей», – додав глава держави.

За словами Зеленського, його попередили, що терорист говорить з усіма 10-15 секунд і трохи довше він розмовляв з журналістами, а потім кидає трубку.

«Ми з ним говорили 7-10 хвилин і домовилися, що він зробить перший крок і відпустить декількох людей. Я попросив його відпустити вагітну жінку, пораненого, у нас була така інформація, і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Ми домовилися, що він відпустить три людини, і після цього я запишу відео», - наголосив Зеленський.

За його словами, терорист пообіцяв відпустити з автобуса всіх заручників через пів години після того, як відео вийде у соцмережах

«Приблизно так і відбулося – десь 30-40 хвилин було, як він відпустив заручників. Це для мене очевидні кроки, якщо ми можемо щось зробити без штурму, якщо можемо не ризикувати життям навіть однієї людини... Ми маємо результат – всі живі», – резюмував президент.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.