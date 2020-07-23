У Зеленського заявили, що ситуація із заручниками у Луцьку «не є унікальною»



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21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками

«Не можна сказати, що винна людина з правоохоронних органів чи певних відомств», вважає речниця президента

Речниця президента Водимира Зеленського Юлія Мендель, відповідаючи на питання про те, на кого Офіс президента покладає відповідальність за події в Луцьку, відповіла, що дана «не можна сказати, що винна людина з правоохоронних органів чи певних відомств».

Про це Мендель заявила в коментарі «Радіо Свобода.

«Ситуація не є унікальною і не можна сказати, що винна людина з правоохоронних органів чи певних відомств», – сказала вона.

За словами Мендель, описана ситуація не є «винятково українською».

«Якщо зробити огляд іноземних медіа про те, що відбувається у світі, то насправді зараз у кожній країні є абсолютно аналогічні ситуації. На жаль, вони трапляються, на жаль, не завжди вони вирішують з таким позитивним результатом як у нас вирішилося», - сказала вона.

Спікерка Зеленського додала, що «це цілий комплекс питань».

«Ми говоримо і про соцмережі і про.. ви говорите арсенал зброї. В Україні зараз насправді мільйони одиниць нелегальної зброї це все комплексні рішення які потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Ці питання є в огляді і президента України і розуміння того як взагалі функціонує», – заявила Мендель.

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».