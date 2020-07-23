Мендель розповіла, чому Зеленський погодився на переговори з луцьким терористом



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Володимир Зеленський спілкувався з луцьким терористом близько 10 хвилин

Речниця президента каже, Володимир Зеленський ухвалив рішення про переговори сам

Зателефонувати чоловіку, який захопив заручників у Луцьку, президент Володимир Зеленський вирішив самостійно.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель.

«Президент тримав ситуацію на контролі від самого ранку. Консультації зі спецслужбами почалися від самого початку. Під час прийому президента Швейцарії відбувалися постійні перерви для того, щоб уточнювати, як розвивається ситуація», – зазначає Мендель.

Вона уточнила, що розглядалося кілька версій, що можна зробити.

«Для нього дуже важливо було зрозуміти, що хоче ця людина, який його психологічний портрет. Вся стратегія була спрямована на те, щоб врятувати життя людей», – заявила Мендель.

За її словами, президент вивчав, що це за вимоги, які можуть бути наслідки запису такого відео, і яка шкода може бути завдана.

«Коли ввечері було прийняте рішення зробити цей запис, то Володимир Олександрович прийняв це рішення сам. І це була домовленість. Хотіла б наголосити, що в цій домовленості терорист мав зробити перший крок – відпустити трьох людей», – додала Мендель.

На питання, чи готові в Офісі Президента, що надалі інші зловмисники можуть щось вимагати таким чином, Мендель зазначила, що кожен випадок треба розглядати окремо.

«В даному випадку розраховувалася стратегія. Будемо сподіватися, що такі ситуації не будуть повторюватися. Але ці ризики всі враховували і я б не хотіла виступати людиною як гадає на кавовій гущі, давайте розглядати кожну ситуацію окремо», – наголосила вона.

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

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