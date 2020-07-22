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    Здоров'я

    Луцькому терористові Кривошу проведуть психіатричну експертизу

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    Максим Кривош взяв в&nbsp;заручники 13 осіб в&nbsp;автобусі у Луцьку - Луцькому терористові Кривошу проведуть психіатричну експертизу
    Максим Кривош взяв в заручники 13 осіб в автобусі у Луцьку

    Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, пояснили у МВС

    Луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі NewsOne.

    «Далі його чекає судова процедура, він буде затриманий, йому буде обрано запобіжний захід, очевидно, це буде утримання під вартою без альтернативи, і далі він буде нести відповідальність за те, що зробив», – сказав він.

    При цьому Геращенко зазначив, що Кривош отримає тривалий термін ув'язнення. Але перед цим йому проведуть психіатричну експертизу.

    «Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, і вона буде проведена», – додав заступник голови МВС.

    Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

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