Луцькому терористові Кривошу проведуть психіатричну експертизу



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Максим Кривош взяв в заручники 13 осіб в автобусі у Луцьку

Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, пояснили у МВС

Луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі NewsOne.

«Далі його чекає судова процедура, він буде затриманий, йому буде обрано запобіжний захід, очевидно, це буде утримання під вартою без альтернативи, і далі він буде нести відповідальність за те, що зробив», – сказав він.

При цьому Геращенко зазначив, що Кривош отримає тривалий термін ув'язнення. Але перед цим йому проведуть психіатричну експертизу.

«Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, і вона буде проведена», – додав заступник голови МВС.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.