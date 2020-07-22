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    Захоплення заручників: Аваков пророкує зловмиснику «довгий тюремний строк»

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    Затримання луцького терориста - Захоплення заручників: Аваков пророкує зловмиснику «довгий тюремний строк»
    Затримання луцького терориста
    Фото: МВС

    За словами Авакова, дуже добре, що все обійшлося без жертв, в іншій ситуації спезназу довелося б діяти на ураження

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Про це він сказав на брифінгу після завершення спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку.

    «Він (зловмисник, ред) неврівноважена людина, він собі намалював свій світ у голові, придумав свою помсту цьому світу, придумав свої якісь тези... Це такий собі кримінальний світ, який довго-довго сидів в тюрмі і намалював своє поняття справедливості та цінності людського життя. Його чекає дуже довгий тюремний строк», - заявив Аваков.

    За його словами, дуже добре, що все обійшлося без жертв, в іншій ситуації спезназу довелося б діяти на ураження.

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    Захоплення заручників: Аваков пророкує зловмиснику «довгий тюремний строк»
    Захоплення заручників: Аваков пророкує зловмиснику «довгий тюремний строк»
    Захоплення заручників: Аваков пророкує зловмиснику «довгий тюремний строк»

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

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