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    У США любителі флори та фауни зробили фото із загадкою

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    Паличники неперевершені в процесі маскування - У США любителі флори та фауни зробили фото із загадкою
    Паличники неперевершені в процесі маскування
    Фото: Bronxzoo/Іnstagram

    В Instagram Зоопарк Бронксу розмістив три світлини, на яких сховалися комахи

    Любителі шукати приховані предмети на картинках отримали нову загадку від одного з найбільших зоопарків США. На своїй сторінці в Instagram Зоопарк Бронксу розмістив три світлини, на яких ховаються комахи.

    Фотографії об'єднали в цілу серію, і на розгадку кожної користувачам дали по кілька секунд.

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    У США любителі флори та фауни зробили фото із загадкою
    У США любителі флори та фауни зробили фото із загадкою

    На першій світлині ховається одна комаха, а на другій і третій – по кілька. Спробуйте знайти їх, а потім перевірте свій результат.

    На всіх світлинах зображені паличники, яких важко переплюнути в майстерності маскуватися. Аби захиститися від хижаків, ці комахи ховаються під гілки, листя і лишайники, прекрасно адаптуючись до навколишнього середовища.

    Додамо, що мешканців київського зоопарку рятують від спеки водними процедурами.

    Нагадаємо, що в Київському зоопарку відзначають День слона. І для слона Хораса відкрили оновлений літній вольєр.

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    Теги: США зоопарк природа
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    У США любителі флори та фауни зробили фото із загадкою