Слону в київському зоопарку подарували велетенського баобаба (фото)

У День слона в зоопарку відкрили оновлений літній вольєр для Хораса

У четвер, 15 липня, в Київському зоопарку відзначають День слона. І для слона Хораса відкрили оновлений літній вольєр. Зокрема, там встановили і тіньовий навіс у вигляді стилізованої скульптури «Баобаб», яка створюватиме атмосферу африканської савани. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

«Ми продовжуємо оновлювати столичний зоопарк, аби він був справді європейським, комфортним і сучасним місцем для проживання тварин. Сьогодні, у День слона, відкрили оновлений літній вольєр для київського слона Хораса. Тут, зокрема, встановили тіньовий навіс у вигляді стилізованої скульптури «Баобаб», яка створюватиме атмосферу африканської савани – більш природніх умов проживання для слонів. А також повністю оновили вольєр, замінили паркан навколо нього, здійснили благоустрій території поряд з вольєром – встановили нові лави та урни, постелили газон, облаштували полив», – сказав Кличко.

Скульптуру «Баобаб» виготовили з фібробетону на металевому каркасі. Скульптура – велетенська. Її висота – 8,8 м, діаметр стовбура – від 2,4 до 2 метрів, діаметр крони – 10 м.

За словами мера Києва, незважаючи на пандемію коронавірусу, роботи з реконструкції зоопарку продовжуються. Уже завершена перша черга реконструкції – оновили і зробили дуже гарну вхідну групу. Здійснили благоустрій на частині території. Збудували і відкрили на території зоопарку новий сучасний паркінг на 435 авто та парковку поруч із зоопарком.

«Завдяки тому, що зоопарк став привабливішим і зручнішим, збільшилась кількість його відвідувачів навіть, під час пандемії, коли критично зменшився потік туристів у Київ», – наголосив Кличко.

Сьогодні в Київському зоопарку тривають роботи з будівництва приматника. Наразі облаштовують внутрішні інженерні мережі в зимових вольєрах і закладають фундаменти літніх вольєрів. Продовжується і благоустрій території, бо вона немала – понад 34 гектари.

Також Кличку показали новонароджених мешканців зоопарку: тримісячного лемура котячого Мурчика, двомісячного павіана анубіса Рафікі та дев’ятимісячного сіаманга Пері. Також рік тому у столичному зоопарку з’явилося потомство у шпороносної черепахи (чотири дитинчати) – другої по величині у світі. Як зауважили у Київзоо, це неабияка радість для них, адже вперше в історії столичного зоопарку ці черепахи дали потомство.

Як повідомлялося, мешканців київського зоопарку рятують від спеки водними процедурами.