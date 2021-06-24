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    У зоопарку Рівного будуть безкоштовні заняття з іпотерапії

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    Рівненський зоопарк проводитиме реабілітацію методом іпотерапії - У зоопарку Рівного будуть безкоштовні заняття з іпотерапії
    Рівненський зоопарк проводитиме реабілітацію методом іпотерапії
    фото: wikimedia.org

    Для хворих діток з Рівного такі заняття є безоплатними. Але потрібно направлення

    У зоопарку Рівного проводитимуть безкоштовні заняття з іпотерапії. Про це на своїй сторінці у фейсбуці у четвер, 24 червня 2021 року, повідомив міський голова Олександр Третяк.

    Іпотерапія – унікальний метод реабілітації, що полягає в одночасному фізичному, психологічному та емоційно-позитивному впливах на пацієнтів із неврологічними, психічними, фізичними та іншими порушеннями.

    Для хворих діток з Рівного, які мають направлення від лікаря на іпотерапію, такі заняття є безоплатними. Для решти охочих – платними.

    Аби потрапити на безплатне заняття, потрібно мати:

    • паспорт громадянина України та/або свідоцтво про народження, та/або інший документ, що посвідчує особу дитини, копію ІПН, та копію паспорта та ІПН одного із батьків або законного представника дитини;
    • довідку від лікаря невролога про те, що дитина не має протипоказів для занять іпотерапією, або про те, що іпотерапія – рекомендована.

    Як розповідав «Главком», пенсіонер Хорст Ешлер, що проживає в Берліні, купив 33333 квитки в Мюнстерський зоопарк Allwetterzoo Münster, аби роздати дітям через школи і садки.

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    Теги: здоров'я діти лікар паспорт зоопарк тварини Рівне
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    У зоопарку Рівного будуть безкоштовні заняття з іпотерапії