У Великій Британії народився рідкісний трубкозуб (фото)

Усього в Європі трохи більше ста таких звірів

У британському зоопарку Честера народився малюк мурахоїда-трубкозавра. Дитинча назвали Добі на честь домашнього ельфа із історії про Гаррі Поттера. Дитинча трубкозуба стало першим за 90-річну історію зоопарку. Про це пише People.

Трубкозуб Добі має величезні вуха та лису шкіру, вкриту зморшками. Зараз за малюком ретельно доглядає мама та працівники зоопарку. Стать трубкозуба поки невідома.

Дивовижно, але дитинчатам трубкозуба загрожує небезпека від власних батьків. Дорослі особини можуть бути дуже незграбними під час догляду за новонародженими.

«Оскільки дитинча таке крихітне і ніжне, ми захищаємо його від будь-яких випадкових ударів, допомагаючи мамі з додатковими годуваннями протягом ночі, поки маля трохи не зміцніє», – розповідають в зоопарку.

Хоча мама й буває незграбною, дитинча обожнює проводити час, притиснувшись до неї.

Трубкозуби – вид ссавців. Єдиний із підвидів трубкозуба, що зараз існує – трубкозуб африканський. Також трубкозубів називають «земляними свинями». Тварини харчуються переважно термітами та мурахами. Доросла особина може мати довжину до метра та вагу до 100 кілограмів.

В зоопарках Європи мешкає 66 трубкозубів. В зоопарках світу налічують 109 таких тваринок.

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