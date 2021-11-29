  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: щонайменше п'ять до завершення року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія готується завершити рік запусками нової модифікації ракети-носія&nbsp;Falcon 9 - SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: щонайменше п'ять до завершення року
    Компанія готується завершити рік запусками нової модифікації ракети-носія Falcon 9
    фото: aa.com.tr

    Компанія Ілона Маска планує завершити рік кількома запусками ракет Falcon 9

    Після незвичайного спаду частоти запусків у третьому кварталі 2021 року SpaceX завершить рік серією запусків ракет-носіїв Falcon 9 зі всіх трьох своїх майданчиків на східному та західному узбережжі США. Про це повідомляє hightech.fm.

    Зокрема, на грудень SpaceX запланувала черговий запуск компонентів системи супутникового зв’язку Starlink, загадково названий Starlink 4-3. Він має відбутися вже у середу, 1 грудня.

    Ракета виведе на орбіту 15-тонну партію із 53 супутників Starlink V1.5 із лазерним зв'язком. Зробити це планується за допомогою невідомого прискорювача Falcon 9. Запуск буде здійснено із майданчика SpaceX на мисі Канаверал LC-40.

    Крім того, Falcon 9 B1062, ймовірно, підтримає запуск невеликого космічного корабля Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) із майданчика Космічного центру Кеннеді, який стане четвертим корисним навантаженням ракети-носія за 12 місяців. В результаті запуску, запланованого на 9 грудня, на низьку навколоземну орбіту виведуть невелику обсерваторію масою приблизно 300 кг. Якщо у місії не з'являться несподівані «попутники», це буде найменше спеціалізоване корисне навантаження, коли-небудь запущене за допомогою Falcon 9. Ракета-носій, найімовірніше, повернеться на мис Канаверал у зоні приземлення SpaceX (LZ).

    Також на 18 грудня заплановано запуск ще одного раніше неанонсованого прискорювача Falcon для запуску другого з нової пари турецьких геостаціонарних (GEO) супутників зв'язку вагою 4,5 тонни.

    На східному узбережжі останнім запуском SpaceX цього року стане запуск космічної станції CRS-24 Cargo Dragon 2, запланований на 21 грудня.

    Окрім того, SpaceX запустить принаймні ще одну місію Starlink (крім Starlink 4-3) до кінця 2021 року. Найбільш імовірний час для цієї місії – останній тиждень грудня.

    Читайте також:
    Теги: США NASA SpaceX Falcon ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: щонайменше п'ять до завершення року