SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: щонайменше п'ять до завершення року

Компанія Ілона Маска планує завершити рік кількома запусками ракет Falcon 9

Після незвичайного спаду частоти запусків у третьому кварталі 2021 року SpaceX завершить рік серією запусків ракет-носіїв Falcon 9 зі всіх трьох своїх майданчиків на східному та західному узбережжі США. Про це повідомляє hightech.fm.

Зокрема, на грудень SpaceX запланувала черговий запуск компонентів системи супутникового зв’язку Starlink, загадково названий Starlink 4-3. Він має відбутися вже у середу, 1 грудня.

Ракета виведе на орбіту 15-тонну партію із 53 супутників Starlink V1.5 із лазерним зв'язком. Зробити це планується за допомогою невідомого прискорювача Falcon 9. Запуск буде здійснено із майданчика SpaceX на мисі Канаверал LC-40.

Крім того, Falcon 9 B1062, ймовірно, підтримає запуск невеликого космічного корабля Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) із майданчика Космічного центру Кеннеді, який стане четвертим корисним навантаженням ракети-носія за 12 місяців. В результаті запуску, запланованого на 9 грудня, на низьку навколоземну орбіту виведуть невелику обсерваторію масою приблизно 300 кг. Якщо у місії не з'являться несподівані «попутники», це буде найменше спеціалізоване корисне навантаження, коли-небудь запущене за допомогою Falcon 9. Ракета-носій, найімовірніше, повернеться на мис Канаверал у зоні приземлення SpaceX (LZ).

Також на 18 грудня заплановано запуск ще одного раніше неанонсованого прискорювача Falcon для запуску другого з нової пари турецьких геостаціонарних (GEO) супутників зв'язку вагою 4,5 тонни.

На східному узбережжі останнім запуском SpaceX цього року стане запуск космічної станції CRS-24 Cargo Dragon 2, запланований на 21 грудня.

Окрім того, SpaceX запустить принаймні ще одну місію Starlink (крім Starlink 4-3) до кінця 2021 року. Найбільш імовірний час для цієї місії – останній тиждень грудня.

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