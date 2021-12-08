В небі над Росією вибухнув метеорит (відео)

Космічний об'єкт вибухнув і миттєво згас

Над російським курортним містом Сочі в небі пролетів і вибухнув великий метеорит. Небесне тіло підсвітило вечірнє небо і чорноморське узбережжя. Падіння і момент вибуху очевидці зняли відео і опублікували в мережі.

Повідомляється, що болід помітили 7 грудня близько 20:00 в Лазаревському районі. Також його було видно і в інших районах міста і ближніх селищах.

На відео можна побачити, що космічний об'єкт взявся ніби нізвідки, вибухнув і миттєво згас.

Раніше над Норвегією зафільмували політ метеорита.

Також на сході Куби, в районі міста Моа, впав і вибухнув метеорит.

Нагадаємо, користувачі Мережі поділилися відео, на яких знято політ метеора в небі над Британією в ніч з неділі на понеділок, 1 березня. Вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Бристолі та інших британських містах.

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 29 листопада 2020 року, о 01:34 за місцевим часом у західних регіонах Японії можна було спостерігати рідкісне явище. Перед вибухом яскравість небесного тіла дорівнювала яскравості повного Місяця.