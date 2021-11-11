Місія на пів року: SpaceX відправила астронавтів на Міжнародну космічну станцію

Астронавти займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації

Космічний корабель Crew Dragon Endurance компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував о 4:03 за київським часом з Космічного центру Кеннеді у США.

Місія Crew-3 стала четвертим польотом SpaceX у космос. До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації.

SpaceX мав намір запустити ракету Falcon 9 з екіпажем ще наприкінці жовтня, але старт був відкладено через погану погоду над Атлантичним океаном Вдруге політ було відкладено ще через «медичні проблеми» в одного з астронавтів.

Як повідомлялося, попередня команда чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon в понеділок.

До слова, стало відомо, коли Сполучені Штати Америки відправлять астронавтів на Місяць.