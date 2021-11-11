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    Місія на пів року: SpaceX відправила астронавтів на Міжнародну космічну станцію

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    Місія Crew-3 стала четвертим польотом&nbsp;SpaceX&nbsp;у космос - Місія на пів року: SpaceX відправила астронавтів на Міжнародну космічну станцію
    Місія Crew-3 стала четвертим польотом SpaceX у космос
    фото: nasa

    Астронавти займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації

    Космічний корабель Crew Dragon Endurance компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував о 4:03 за київським часом з Космічного центру Кеннеді у США.

    Місія Crew-3 стала четвертим польотом SpaceX у космос. До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

    Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації.

    SpaceX мав намір запустити ракету Falcon 9 з екіпажем ще наприкінці жовтня, але старт був відкладено через погану погоду над Атлантичним океаном Вдруге політ було відкладено ще через «медичні проблеми» в одного з астронавтів.

    Як повідомлялося, попередня команда чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon в понеділок.

    До слова, стало відомо, коли Сполучені Штати Америки відправлять астронавтів на Місяць.

    Теги: політ космос NASA SpaceX
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    Місія на пів року: SpaceX відправила астронавтів на Міжнародну космічну станцію