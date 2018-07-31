Унікальний міст, опорами якому служать колони в формі людських рук. Фотогалерея



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Основний каркас мосту зроблений зі сталі, а гігантські руки - є декоративним елементом

Неподалік від в'єтнамського міста Дананг на курорті Ba Na Hills навесні цього року був побудований унікальний міст, опорами якого служать колони, виконані у формі людських рук. Незважаючи на те, що цей міст був офіційно відкритий влітку 2018 року, в соціальних мережах вже з'явилися тисячі фотографій цієї красивої споруди.

Цей міст розташований на висоті в 1414 метрів над рівнем моря, завдяки чому з нього відкриваються види неймовірної краси. Довжина споруди становить 150 метрів, а його дизайн створили архітектори з TA Landscape Architecture. Звичайно ж, основний каркас зроблений зі сталі, а гігантські руки - є декоративним елементом.

Джерело: trinixy.ru