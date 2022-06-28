Уряд розповів про наслідки російських обстрілів. Фото з Кременчука

Під завалами ТРЦ у Кременчуці продовжують шукати постраждалих

Жодне українське місто не може почуватися у цілковиті безпеці

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по населенню та цивільній інфраструктурі. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив деталі про російські обстріли за останню добу.

Під час брифінгу, присвяченому 125 добі масштабного протистояння українського народу російській агресії, він повідомив, що у Кременчуку понад 20 загиблих та 59 поранених, 25 госпіталізовано.

Понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих.

«Харків. 5 людей загинуло, 22 людини постраждало, з них 5 дітей.

Лисичанськ. Загинуло 10 людей, 19 отримали поранення. Серед загиблих та поранених є діти.

Очаків. 3 людей загинуло, серед них 6-річна дитина, ще 6 поранено, серед яких 4 дітей», – розповів Тимошенко.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку.

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