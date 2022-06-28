Кремль зізнався, чому боїться вступу України до НАТО

Росія не хоче повертати Крим, тож боїться, що, коли Україна стане членом НАТО, Кремлю доведеться воювати за крадений півострів із усім Альянсом

Росія не хоче віддавати Крим

Вступ України в НАТО значно небезпечніший для Росії, ніж приєднання до Альянсу Фінляндії й Швеції. Причину небезпеки у інтерв’ю «Аргументам і фактам» пояснив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

За словами Медведєва, Росія боїться за вкрадений 2014 року Крим, який вважає своїм «назавжди». Вступ же України, яка не відмовляється від прав на півострів, до НАТО означатиме у перспективі війну країни-агресора проти усього Північноатлантичного альянсу. «Третю світову, катастрофу», – запевнив третій президент Росії.

Приєднання ж до НАТО Фінляндії і Швеції, зазначив Медведєв, нічим особливим Росії не загрожує, бо «у нас із цими країнами немає і не передбачається територіальних суперечок і навіть приводів для них» (про окуповані після Другої світової місто Виборг, Карельський перешийок та територію на півночі Ладозького озера Медведєв, вочевидь забув – ред.).

Втім, заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що Росія після вступу до НАТО Фінляндії все одно збільшить кількість військ на кордоні з цією країною, а також привезе ядерну зброю в район Балтійського моря.

Нагадаємо, відмова України від НАТО була однією із ключових вимог Кремля на переговорах, які розпочалися після початку повномасштабної війни.

Росія вимагала від української влади закріпити позаблоковий статусна рівні парламенту з проведенням референдуму.

Додамо, що Фінляндія і Швеція подали заявку на вступ до НАТО у травні поточного року.

Під час так званої Зимової війни 1939-40 років Радянський Союз окупував 11% території Фінляндії із містом Вііпурі (Виборг). Після цього СРСР вигнали із Ліги Націй (міжнародної організації, яка передувала ООН).