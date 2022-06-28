  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку
рус
    Події в Україні

    Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку

    Російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку - Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку
    Російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку
    фото: ДСНС

    Путін буде притягнутий до відповідальності, зазначили лідери G7

    Лідери країн G7 засудили ракетний удар по торговому центру в Кременчуці і заявили, що винні, в тому числі президент Росії Володимир Путін, повинні понести відповідальність. Про це йдеться в заяві «Великої сімки».

    Лідери G7 зазначили, що разом з Україною оплакують невинних жертв жорстокого і мерзенного нападу.

    «Невибіркові напади на нешкідливих мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться в заяві.

    Лідери G7 підтвердили непохитну підтримку України.

    «Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною», – підкреслили вони.

    В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

    Рятувальна операція триває.

    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту–22 М3.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна путін Велика сімка Україна ракета окупація Кременчук #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку