Рашисти розбомбили головний стадіон Миколаєва (фото, відео)

Центральний міський стадіон у Миколаєві було відкрито 26 вересня 1965 року

Внаслідок влучання російської ракети на футбольному полі утворилася величезна вирва

Сьогодні вранці російська ракета прилетіла по Центральному міському стадіону Миколаєва. Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївської області.

«Сьогоднішній приліт по стратегічно важливому об’єкту. Цього разу орки демілітаризували головний стадіон міста та області», – зазначається у повідомленні.

Цей стадіон – домашня арена МФК «Миколаїв», ФК «Васт», а також спорткомплекс для проведення легкоатлетичних змагань.

Центральний міський стадіон у Миколаєві було відкрито 26 вересня 1965 року під назвою «Суднобудівник». З 1992 по 1994 рік, стадіон носив назву головного спонсора (одноіменної швейної фабрики) – «Евіс». У 1994 році головна спортивна арена Миколаївщини була перейменована в Центральний міський стадіон (скорочено - ЦМС).

На його території знаходяться: стадіон з трав'яним покриттям (15 600 місць), легкоатлетичний манеж, міні-футбольне поле, стадіон з синтетичним покриттям (300 місць), спортивні ігрові майданчики та тенісні корти.

Крім того, територія ЦМС завжди була приємним місцем для прогулянок та відпочинку містян.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, ранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

Також сьогодні вранці обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет. Згодом з'явилися фото наслідків російської атаки на Очаків.

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