Незабаром Україна зіткнеться з дефіцитом якісної питної води – Держпродспоживслужба

У Європі вимоги щодо деяких показників у сто разів жорсткіші, ніж в Україні

У нашій країні діють застарілі норми вимірювання якості води

Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води. Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час Форуму з екології та сталого розвитку, який проходить у столиці.

За словами Владислави Магалецької, в Україні діють застарілі норми, що встановлюють вимоги до якості води, які, до того ж, не виконуються більшістю постачальників. Тому вирішення цієї проблеми – надважливе завдання.

«Уже почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів в миючих засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Однак нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання», – зазначила Владислава Магалецька.

У чинному законодавстві відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілхлориду, епіхлоргідрину, електричної провідності тощо. З 2021 року нормативи для чотирьох показників (акриламід, вінілхлорид, епіхлоргідрин, хлорати) у Європі у сто разів жорсткіші, ніж в Україні.

«Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу. Держпродспоживслужба підтримує адаптацію українського законодавства до європейських норм», – підкреслила Владислава Магалецька.

В Україні нині діють «Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», у яких загалом відсутні 23 показники безпечності та якості питної води, що містяться у відповідних директивах ЄС.

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