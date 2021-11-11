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    Незабаром Україна зіткнеться з дефіцитом якісної питної води – Держпродспоживслужба

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    У Європі вимоги щодо деяких показників у сто разів жорсткіші, ніж в Україні - Незабаром Україна зіткнеться з дефіцитом якісної питної води – Держпродспоживслужба
    У Європі вимоги щодо деяких показників у сто разів жорсткіші, ніж в Україні
    Фото з відкритих джерел

    У нашій країні діють застарілі норми вимірювання якості води

    Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води. Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час Форуму з екології та сталого розвитку, який проходить у столиці.

    За словами Владислави Магалецької, в Україні діють застарілі норми, що встановлюють вимоги до якості води, які, до того ж, не виконуються більшістю постачальників. Тому вирішення цієї проблеми – надважливе завдання.

    «Уже почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів в миючих засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Однак нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання», – зазначила Владислава Магалецька.

    У чинному законодавстві відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілхлориду, епіхлоргідрину, електричної провідності тощо. З 2021 року нормативи для чотирьох показників (акриламід, вінілхлорид, епіхлоргідрин, хлорати) у Європі у сто разів жорсткіші, ніж в Україні.

    «Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу. Держпродспоживслужба підтримує адаптацію українського законодавства до європейських норм», – підкреслила Владислава Магалецька.

    В Україні нині діють «Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», у яких загалом відсутні 23 показники безпечності та якості питної води, що містяться у відповідних директивах ЄС.

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    Теги: ЄС вода Україна
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    Незабаром Україна зіткнеться з дефіцитом якісної питної води – Держпродспоживслужба