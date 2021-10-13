Вчені створили таблетку, яка очищає воду

Одна таблетка може продезинфікувати літр води

Вчені Техаського університету в Остіні заявили про створення таблетки на основі гідрогелю, яка може швидко очищати забруднену воду. Про це повідомляє пресслужба університету.

Зазначається, що одна таблетка може продезинфікувати літр води і зробити її придатною для пиття за годину.

Наразі основними способами очищення води є її кип’ятіння або пастеризація. Для цього необхідно багато сил, а також часу та праці, яких часто недостатньо в регіонах, що потребують чистої води.

Спеціальна таблетка на основі матеріалу гідрогелю може вивільнити перекис водню, а спільно з активованим вугіллям нейтралізувати бактерії з ефективністю в понад 99,999%.

Також є ще один метод очищення води – сонячна дистиляція. Під дією сонячного світла вода випаровується без шкідливих забруднювачів, а потім збирається як конденсат.

Цей метод неідеальний, оскільки на обладнанні, яке збирає конденсат, накопичуються мікроорганізми. Гідрогель може запобігти цьому.

Наразі команда вчених працює над покращенням таблетки на основі гідрогелю. Їхнє дослідження було опубліковано в науковому журналі Advanced Materials.

Нагадаємо, раніше іспанський інженер Енріке Вега побудував машину, яка витягує воду з розрідженого повітря. Технологія використовує електрику для конденсації водяної пари.

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