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    Пандемія збільшила кількість сміття в океані на 8 млн тонн

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    В Азії було вироблено найбільше пластикових відходів - Пандемія збільшила кількість сміття в океані на 8 млн тонн
    В Азії було вироблено найбільше пластикових відходів
    Фото з відкритих джерел

    У океан потрапляють тести, рукавички та маски

    У світі в ході боротьби з пандемією коронавірусу на кінець серпня з'явилося близько 8,4 млн тонн пластикових відходів. Понад 87% цих відходів припадає на лікарні. Про це повідомляє La Repubblica.

    Далі йдуть засоби індивідуального захисту (7,6%), упаковка (4,7%) і набори для аналізів (0,3%).

    «Хоча найбільша кількість випадків за аналізований період сталася в Північній і Південній Америці, за ними слідують Азія і Європа, саме в Азії було вироблено найбільше пластикових відходів», – ідеться в повідомленні.

    При цьому дослідники відзначають, що такі дані свідчать про низький рівень переробки медичних відходів у деяких країнах, таких як Індія та Китай, а також Бразилія, в порівнянні з іншими країнами з високим рівнем інфекцій у Північній Америці і Європі.

    Вчені також підрахували, що близько 26 тисяч тонн пластику потрапляє в океани з річок, причому основний внесок у скидання відходів вносять річки Шатт-ель-Араб, Інд і Блю-Рівер.

    До кінця 2021 року близько двох третин цього пластику опиниться на пляжах, 16% на морському дні і 13% у воді, згідно з моделями дослідників. З часом майже весь цей пластик буде знайдений тільки на морському дні і на пляжах.

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    Теги: Китай Європа сміття Індія Бразилія Азія пластик
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    Пандемія збільшила кількість сміття в океані на 8 млн тонн