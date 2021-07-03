  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Маркіян Паславський загинув у 2014 році під час боїв за Іловайськ - У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)
    Маркіян Паславський загинув у 2014 році під час боїв за Іловайськ
    Фото: facebook/pressjfo.news

    Мистецький захід «Нью-Йорк–Іловайськ: Вибір» триватиме до 7 липня

    До 7-ї річниці звільнення міст Донеччини від окупації в обласному краєзнавчому музеї, що в Краматорську, відкрилась виставка «Нью-Йорк–Іловайськ: Вибір», присвячена пам’яті воїна батальйону «Донбас» Маркіяна Паславського. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)
    У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)
    У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)
    У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)

    Над виставкою працювала представники Національного музею Революції Гідності, Музею української діаспори та родина Паславських. Остання передала до фондів цих інституцій особисті речі Маркіяна. Самі ж експонати висвітлюють основні періоди його життя. Експозиція не лише показує життєвий шлях Маркіяна, а й висвітлює бої за Іловайськ.

    На відкриття виставки завітали заступник Командувача ОС генерал-майор Віктор Ганущак, голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, заступник очільника області Юлія Костюніна, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, військові ООС та ветерани батальйону «Донбас».

    «Маркіян має бути взірцем для молодого покоління, яке зараз стоїть в строю та захищає нашу державу. Перемога повинна бути за нами. Тому що ми віддаємо за неї найдорожче – життя», – зазначив заступник Командувача ОС генерал-майор Віктор Ганущак.

    Виставка триватиме з 3 до 7 липня. За цей час містяни та гості Краматорська зможуть дізнатись більше про Маркіяна Паславського та бої за Іловайськ.

    Маркіян Паславський народився у США у родині вихідців з України, відвідував українську школу, був активістом «Пласту». Загинув 19 серпня 2014 року у бою під час звільнення міста Іловайськ Донецької області.
    26 серпня 2014 року похований на Аскольдовій могилі у Києві. Нагороджений орденом Данила Галицького (25.09.2015; посмертно), недержавною нагородою – орденом «Народний Герой України» (09.06.2017; посмертно).

    Влітку 2019 року за підозрою у рейдерському захопленні компанії Паславського було затримано депутата Київської обласної ради Віталія Карлюка.

    У червні 2019 року виставка, присвячена Маркіяну Паславському, відкрилася у Києві.

    Теги: АТО Донбас США музеї військові Іловайськ Герой України виставка Facebook Павло Кириленко звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)