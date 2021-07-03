У Краматорську відкрилася виставка, присвячена Маркіяну Паславському (фото)

Маркіян Паславський загинув у 2014 році під час боїв за Іловайськ

Мистецький захід «Нью-Йорк–Іловайськ: Вибір» триватиме до 7 липня

До 7-ї річниці звільнення міст Донеччини від окупації в обласному краєзнавчому музеї, що в Краматорську, відкрилась виставка «Нью-Йорк–Іловайськ: Вибір», присвячена пам’яті воїна батальйону «Донбас» Маркіяна Паславського. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Над виставкою працювала представники Національного музею Революції Гідності, Музею української діаспори та родина Паславських. Остання передала до фондів цих інституцій особисті речі Маркіяна. Самі ж експонати висвітлюють основні періоди його життя. Експозиція не лише показує життєвий шлях Маркіяна, а й висвітлює бої за Іловайськ.

На відкриття виставки завітали заступник Командувача ОС генерал-майор Віктор Ганущак, голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, заступник очільника області Юлія Костюніна, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, військові ООС та ветерани батальйону «Донбас».

«Маркіян має бути взірцем для молодого покоління, яке зараз стоїть в строю та захищає нашу державу. Перемога повинна бути за нами. Тому що ми віддаємо за неї найдорожче – життя», – зазначив заступник Командувача ОС генерал-майор Віктор Ганущак.

Виставка триватиме з 3 до 7 липня. За цей час містяни та гості Краматорська зможуть дізнатись більше про Маркіяна Паславського та бої за Іловайськ.

Маркіян Паславський народився у США у родині вихідців з України, відвідував українську школу, був активістом «Пласту». Загинув 19 серпня 2014 року у бою під час звільнення міста Іловайськ Донецької області.

26 серпня 2014 року похований на Аскольдовій могилі у Києві. Нагороджений орденом Данила Галицького (25.09.2015; посмертно), недержавною нагородою – орденом «Народний Герой України» (09.06.2017; посмертно).

Влітку 2019 року за підозрою у рейдерському захопленні компанії Паславського було затримано депутата Київської обласної ради Віталія Карлюка.

У червні 2019 року виставка, присвячена Маркіяну Паславському, відкрилася у Києві.