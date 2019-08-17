У Києві відкрилася виставка на честь героя АТО зі США (фото)



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Експозиція виставки знайомить з основними періодами життя Паславського Фото: Радіо Свобода

Виставка розміщена у Музеї української діаспори

У суботу, 17 серпня, у Києві відкрили виставку «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір», яка присвячена пам’яті бійця добровольчого батальйону «Донбас», українцеві зі США Маркіянові (Маркові) Паславському. Виставка розміщена у Музеї української діаспори, серед її організаторів – цей музей, а також Музей Майдану, Музей історії Києва, родина і побратими Паславського – ветерани добровольчого батальйону «Донбас».

Експозиція виставки знайомить з основними періодами життя Паславського: він народився у США у родині вихідців з України, відвідував українську школу, був активістом «Пласту».

«Ця виставка розповідає історію життя людини, котра зробила свій усвідомлений вибір бути українцем, й заплатила за це найдорожчим – власним життям», – розповіла Радіо Свобода директорка Музею української діаспори Оксана Підсуха.

На виставці представлені родинні фотографії, особисті речі Паславського, які передали до музею його рідні. Сестра Маркіяна, Орися Паславська, презентувала на відкритті виставки книгу «Заклик діяти: слова Маркіяна Паславського». За її словами, після Майдану Паславський прагнув «долучитись до реформаторів», однак на заваді стала російська агресія проти України.

У рамках виставки відбулась також прем’єра фільму «Made in Ukraine. Життя за життя» режисера Олега Ущенка.

Паславський загинув 19 серпня 2014 року у бою під час звільнення міста Іловайськ Донецької області.

26 серпня 2014 року похований на Аскольдовій могилі у Києві.

Нагороджений орденом Данила Галицького (25.09.2015; посмертно), недержавною нагородою – орденом «Народний Герой України» (09.06.2017; посмертно).

Залишились мати та брат.