У справі про захоплення фірми загиблого в АТО добровольця депутату Київської облради призначили 1,2 млн грн застави



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Колаж: Судовий репортер

Карлюку, якого підозрюють у рейдерському захопленні підприємства, що належало загиблому українцю американського походження Паславському, загрожує від п'яти до 10 років позбавлення волі

Суд призначив депутату Київської облради Віталієві Карлюку, якого підозрюють у рейдерському захопленні підприємства, що належало загиблому українцю американського походження Маркові Паславському, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на постанову Івано-Франківського міського суду від 5 липня.

19 серпня 2014 року Марк Паславський загинув у боях під Іловайськом (Донецька область). Його поховано 26 серпня 2014 року на Аскольдовій могилі в Києві. У вересні 2015 року президент України Петро Порошенко посмертно нагородив Паславського орденом Данила Галицького.

У квітні 2016-го прокуратура Київської області повідомила про підозру у вчиненні злочину й оголосила в міжнародний розшук колишнього учасника ТОВ «Русава-К», підозрюваного в незаконному заволодінні майном підприємства, засновником якого був Паславський, повідомляє «Радіо Свобода».

За даними прокуратури, після загибелі Паславського з'явилися нові власники компанії, які підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К». У підсумку зі складу засновників було виведено власника 3% акцій і компанію-засновника, представником якої був Паславський. У прокуратурі вважають, що угоду про продаж частки статутного капіталу ТОВ «Русава-К» виготовили та підписали вже після смерті Паславського.

За версією слідчих, до захоплення компанією залучали посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. Окрім того, Карлюк та його соратники заволоділи грошовими засобами, рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) і нерухомим майном підприємства, завдавши збитків на суму 66,6 млн грн.

У травні Карлюку оголосили підозру в захопленні агрокомплексу загиблого в АТО добровольця, на початку липня підозрюваний сам з'явився в суд.

Депутату загрожує від п'яти до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор клопотав про арешт Карлюка і зазначав, що він затягує перебіг досудового розслідування. У підсумку суд вирішив призначити йому запобіжний захід у вигляді застави.