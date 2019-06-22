США готуються евакуювати персонал з військової бази в Іраку



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Евакуація через потенційні загрози безпеці може торкнутися близько 400 співробітників двох компані

США готуються евакуювати сотні співробітників військово-промислової корпорації Lockheed Martin Corp. і охоронної Sallyport Global зі своєї бази в Іраку, де вони працюють в якості підрядників.

Про це з посиланням на три іракські військові джерела повідомило Reuters.

Евакуація через потенційні загрози безпеці може торкнутися близько 400 співробітників двох компаній, що складає половину від загальної кількості присутніх на базі американських працівників Lockheed і Sallyport Global, всього їх там близько 800 осіб.

Зараз вони перебувають на іракській військовій базі Балад (Balad), де також розміщені американські сили.

Об'єкт знаходиться приблизно в 80 км на північ від Багдада.