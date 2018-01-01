У столиці ОАЕ Дубаї відкрили найвищий у світі розкішний готель-хмарочос. Фотогалерея

Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів Дубай побила власний рекорд і відкрила черговий найвищий у світі готель.

Башти 75-поверхового готелю Gevora Hotel мають висоту 356 м. Рекорд попередника JW Mariott Marquis було перевищено лише на один метр, повідомляє Daily Mail. Готель має 528 кімнат, чотири ресторани, басейн під відкритим небом, люксовий спа, джакузі та тренажерний зал. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]