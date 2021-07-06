«Вдова Путіна». Як соцмережі жартують з російського закону про права на назву «шампанське»

Дії російської влади розсмішили Інтернет

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє називати «шампанським» тільки вино, вироблене в Росії. Такі дії російського диктатора насмішили користувачів соціальних мереж.

Зокрема, вони пропонують називати російське шампанське «Вдова Путіна».

Нагадаємо, що згідно із законом про внесення змін до Федерального закону «Про державне регулювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції і про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції і окремі законодавчі акти Російської Федерації», шампанським в країні зможуть називатися тільки вироблені в Росії напої.

Решта повинні бути перейменовані в ігристе вино, і відповідне маркування повинне з'явитися на етикетці.

Зміна в російському законодавстві призвела до тимчасового припинення поставок продукції Moet Hennessy. Аби відновити постачання, Moet Hennessy змінить етикетки, включивши згадку про «ігристе вино» і прибравши «шампанське» на пляшках, що поставлятимуться до Росії.

Відповідно до європейського законодавства саме назва «шампанське» має застосовуватися до продукції бренду. Компанія Moët & Chandon, яка пізніше злилася з Hennessy, а потім – з Louis Vuitton, починала свою історію у 1740-х роках саме як постачальник вина з Шампаня до Парижа.

Через століття із введенням поняття марочного шампанського Moët почав виготовляти таке вино. Сьогодні бренд має королівський дозвіл як постачальник шампанського королеві Великої Британії Єлизавети II.