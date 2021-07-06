На Камчатці зник пасажирський літак. Що відомо

Літак міг впасти у воду

Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак

На Камчатському півострові в РФ перестав виходити на зв'язок літак Ан-26, який виконував пасажирський рейс. Про це повідомляє «Риа Новости».

Так, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували 29 осіб – 23 пасажира і шість членів екіпажу.

У той же час, авіакатастрофа поки не підтверджується.

Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.

Видання «Тасс» з посиланням на джерела додає, що зниклий на Камчатці Ан-26 перестав виходити на зв'язок при посадці, про проблеми на борту екіпаж не доповідав.

Крім того, джерело допустило, що літак міг впасти в море.

У Росії вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.

До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».