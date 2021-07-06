На Камчатці зник пасажирський літак. Що відомо
Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак
На Камчатському півострові в РФ перестав виходити на зв'язок літак Ан-26, який виконував пасажирський рейс. Про це повідомляє «Риа Новости».
Так, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували 29 осіб – 23 пасажира і шість членів екіпажу.
У той же час, авіакатастрофа поки не підтверджується.
Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.
Видання «Тасс» з посиланням на джерела додає, що зниклий на Камчатці Ан-26 перестав виходити на зв'язок при посадці, про проблеми на борту екіпаж не доповідав.
Крім того, джерело допустило, що літак міг впасти в море.
У Росії вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.
До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».