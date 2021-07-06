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    На Камчатці зник пасажирський літак. Що відомо

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    Літак міг впасти у воду - На Камчатці зник пасажирський літак. Що відомо
    Літак міг впасти у воду
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак

    На Камчатському півострові в РФ перестав виходити на зв'язок літак Ан-26, який виконував пасажирський рейс. Про це повідомляє «Риа Новости».

    Так, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували 29 осіб – 23 пасажира і шість членів екіпажу.

    У той же час, авіакатастрофа поки не підтверджується.

    Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.

    Видання «Тасс» з посиланням на джерела додає, що зниклий на Камчатці Ан-26 перестав виходити на зв'язок при посадці, про проблеми на борту екіпаж не доповідав.

    Крім того, джерело допустило, що літак міг впасти в море.

    У Росії вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.

    До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».

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    Теги: Росія авіакатастрофа літак море
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    На Камчатці зник пасажирський літак. Що відомо