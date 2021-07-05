Росія готується до активної наступальної операції проти України

Ніяких мирних домовленостей з Україною Росія не планує, ресурси спрямовуються не на мир, а на війну

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Танки Т-72Б3 российской 150-й мотострелковой дивизии на границе с Украиной оснастили козырьком от украинских Джавелинов

Интересные маневры проводит Южный военный округ ВС РФ на самой границе с Украиной. Как известно на границе с Украиной в 2017-м году Россия развернула новую 150-ю мотострелковую дивизию, которая оснащается самыми современными видами вооружений и является по сути оперативным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе, входит в состав 8-й общевойсковой армии. Эта армия непосредственно ведет боевые действия на территории Украины. После апрельского обострения, которое спровоцировал Путин близ границ Украины, Южный военный округ проводит новые маневры, и 150-я дивизия показала новое оборудование для своих танков – Т-72Б3.

Этот тент, похожий на навес от солнца, является экраном противоракетной защиты. Как известно, ракеты Джавелин, которые находятся на вооружении ВС Украины, поражают цель в верхнюю проекцию, то есть бьют в наименее защищенную часть танка. Также бросаются в глаза навесные блоки защиты на бортах танка.

Для защиты от атак управляемых ракет, в том числе сверху, танки США и стран НАТО сейчас оснащаются уникальной израильской системой активной противоракетной защиты Трофи. Россия 30 лет ведет разработку своей системы активной защиты Арена, однако сроки принятия на вооружение Арены постоянно переносятся, и российские танки по-прежнему беззащитны от многих видов противотанкового вооружения. Война на Донбассе показала, что несколько новейших Т-72Б3 были подбиты украинскими воинами с помощью старых советских гранатометов РПГ-7.

Главным козырем в вооружении украинской армии является насыщенность войск управляемыми противотанковыми ракетами типа Стугна, Корсар и Джавелин. Особенно опасны Джавелины, которые не оставляют российским танкистам никаких шансов. Российское наступление приведет к большим потерям в бронетехнике, поскольку российские танки не защищены от массированного применения украинской пехотой управляемых ракет.

Очевидно, планируя вторжение в Украину, российское командование приняло решение повысить защищенность своих танков от основных поражающих факторов. Однако Россия технологически сильно отстает от Запада, и вынуждена изобретать более простые средства пассивной защиты.

Конечно, такой примитивный козырек не является гарантией выживания для Т-72. Но российские танкисты надеются, что шансов уцелеть будет больше, за счет подрыва Джавелина на дистанции, и рассеивания кумулятивной струи. Российским танкистам остается только молиться, чтобы эта генеральская задумка хотя бы в некоторых случаях. Однако оценить эффективность этого козырька против тандемной боевой части Джавелина, которая обеспечивает пробитие защиты двумя зарядами, можно только в ходе реальных боевых действий. Страны НАТО избрали другой путь – оснащения современных танков системами активной защиты, которые перехватывают ракеты на подлете.

Главный вывод для украинской политики – все эти модернизации производятся не для войны с НАТО – Россия готовится для проведения военных операций против Украины, модернизация боевой техники и маневры направлены на противостояние с украинской армией. Никаких мирных договоренностей с Украиной Россия не планируют, ресурсы направляются не на мир, а на войну, и Россия готовится к активным наступательным операциям.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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