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    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії

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    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії

    Роботи фотографа відображають інтенсивні сезонні зміни, які відбуваються в цій частині світу

    Бенджамін Хардман (Benjamin Hardman) - талановитий фотограф, ретушер та оператор безпілотника з Австралії, який в даний час живе і працює в Рейк'явіку (Ісландія). Він фокусується на природі і подорожах.

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    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії
    Велична Ісландія зверху: неймовірні світлини, зроблені фотографом з Австралії

    Бенджамін віддає перевагу полярним і субполярним регіонам, ландшафтні та комерційні роботи Хардман відображають інтенсивні сезонні зміни, які відбуваються в цій частині світу.

    Варто зазначити, що у Бенджаміна є майже 500 000 підписників в Instagram.

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