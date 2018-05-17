Як Марина Порошенко з школярами вишивала рушник «Сонячна Одещина». Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Марини Порошенко, День вишиванки – це своєрідний фестиваль народної культури

Дружина Президента України відвідала Одеську область із робочим візитом. Марина Порошенко разом зі школярами Доброславського НВК створили новий розділ у національному проекті «Книга Миру».

Одещина стала двадцять третім регіоном, у якому діти українських військовослужбовців залишають сімейні фотографії та вписують свої побажання, що складають своєрідну всеукраїнську «дитячу молитву за мир в Україні». До Дня Незалежності сторінки «Книги Миру» заповнять ще школярі з Криму та Київщини, а також відбудеться урочиста презентація цього фотоальбому.

Окрім того, у День вишиванки Марина Порошенко разом із дітьми долучилася до колективного вишивання семиметрового рушника національної єдності, оберега Одеської області – «Сонячна Одещина». На старовинному полотні, якому вже понад 100 років, стібок до стібка вишивали понад 1500 рукодільниць.

За словами Марини Порошенко, День вишиванки – це своєрідний фестиваль народної культури. «Насправді, вишиванка – це символ, який єднає українців незалежно від мови спілкування і місця проживання. Сьогодні у вишитому вбранні можна зустріти українців від Чернігова до Одеси, і від Луганська до Ужгорода. Бо вдягнувши вишиванки ми вкотре доводимо, що народні традиції не забуті, а любов до України та всього українського живе у наших серцях», - зазначила дружина Президента.

Головну композицію рушника «Сонячна Одещина» складає Дерево Життя. Основна найбільша квітка символізує місто Одесу. Навколо шість менших квіток – це міста обласного підпорядкування – Ізмаїл, Теплодар, Котовськ, Южне, Іллічівськ, Білгород-Дністровський. А далі – ще двадцять шість маленьких квіток, які символізують райони області. Центральна частина рушника – вільна. Це місце для Божої благодаті, що сходить по рушнику на всю Одещину.

Автор ескізу – відома одеська художниця Зоя Пасічна. Його виконано з урахуванням канонів вишивання українського народного рушника.