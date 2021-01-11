Як на закарпатській річці ліквідовували затори з побутового сміття. Фотогалерея

На річці Боржава в районі села Квасово ліквідовано затори, що утворилися з побутового сміття.

«Закінчено роботи з розчистки заторів на р. Боржава... Під час проходження паводків проходило різке коливання рівнів води в р. Боржава, що призвело до підмиву та падіння сухих дерев в русло, тим самим спричинило виникненню заторів та накопичення перед ними побутового сміття, переважно пластикових ПЕТ-пляшок, що накопичувалось створюючи затори», – повідомили у БУРВ Тиси (Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса).

Вартість виконання робіт склала 187 тисяч гривень. Кошти виділила Берегівська райдержадміністрація. Під час виконання робіт було задіяно автосамоскид КАМАЗ, автокран та колісний екскаватор. Наразі всі роботи з розчищення заторів в с.Квасово завершено.

Слід зазначити, що подібні затори та навіть цілі «острови» з пляшок виникають на Боржаві практично щороку під час паводків.