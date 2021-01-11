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    Як на закарпатській річці ліквідовували затори з побутового сміття. Фотогалерея

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    Затори та навіть цілі&nbsp;&laquo;острови&raquo;&nbsp;з пляшок&nbsp;виникають на Боржаві&nbsp;практично щороку під час паводків - Як на закарпатській річці ліквідовували затори з побутового сміття. Фотогалерея
    Затори та навіть цілі «острови» з пляшок виникають на Боржаві практично щороку під час паводків

    Вартість виконання робіт склала 187 тис грн

    На річці Боржава в районі села Квасово ліквідовано затори, що утворилися з побутового сміття.

    «Закінчено роботи з розчистки заторів на р. Боржава... Під час проходження паводків проходило різке коливання рівнів води в р. Боржава, що призвело до підмиву та падіння сухих дерев в русло, тим самим спричинило виникненню заторів та накопичення перед ними побутового сміття, переважно пластикових ПЕТ-пляшок, що накопичувалось створюючи затори», – повідомили у БУРВ Тиси (Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса).

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    Як на закарпатській річці ліквідовували затори з побутового сміття. Фотогалерея
    Як на закарпатській річці ліквідовували затори з побутового сміття. Фотогалерея
    Як на закарпатській річці ліквідовували затори з побутового сміття. Фотогалерея

    Вартість виконання робіт склала 187 тисяч гривень. Кошти виділила Берегівська райдержадміністрація. Під час виконання робіт було задіяно автосамоскид КАМАЗ, автокран та колісний екскаватор. Наразі всі роботи з розчищення заторів в с.Квасово завершено.

    Слід зазначити, що подібні затори та навіть цілі «острови» з пляшок виникають на Боржаві практично щороку під час паводків.

    Джерело: Mukachevo.net

    Теги: екологія Закарпаття сміття річка
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