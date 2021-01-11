У Києві чоловік впав у глибокий бункер зі сміттям (фото)

Потерпілого передали медикам, він був у свідомості

Рятувальна операція тривала майже годину

У Києві чоловік впав до глибокого бункера твердих побутових відходів. Він не міг самостійно звідти вибратися, тому на допомогу приїхали рятувальники.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва.

Зазначається, що інцидент трапився 10 січня у Дарницькому районі столиці. Рятувальна операція тривала майже годину.

Спершу працівники ДСНС провели розвідку, а потім за допомогою триколінної драбини спустилися до бункера за потерпілим. Чоловіка за допомогою нош підняли на поверхню та передали медикам, він був у свідомості.

До слова, на сміттєвому полігоні під Києвом екологи виявили небезпечні відходи.

Також поліція виявила поблизу Львова звалище медичних відходів.