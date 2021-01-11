  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві чоловік впав у глибокий бункер зі сміттям (фото)

    • Розсилка
    <p>Потерпілого передали медикам, він був у свідомості</p> - У Києві чоловік впав у глибокий бункер зі сміттям (фото)

    Потерпілого передали медикам, він був у свідомості

    Фото: ДСНС

    Рятувальна операція тривала майже годину

    У Києві чоловік впав до глибокого бункера твердих побутових відходів. Він не міг самостійно звідти вибратися, тому на допомогу приїхали рятувальники.

    Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва.

    Зазначається, що інцидент трапився 10 січня у Дарницькому районі столиці. Рятувальна операція тривала майже годину.

    Спершу працівники ДСНС провели розвідку, а потім за допомогою триколінної драбини спустилися до бункера за потерпілим. Чоловіка за допомогою нош підняли на поверхню та передали медикам, він був у свідомості.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві чоловік впав у глибокий бункер зі сміттям (фото)
    У Києві чоловік впав у глибокий бункер зі сміттям (фото)
    У Києві чоловік впав у глибокий бункер зі сміттям (фото)

    До слова, на сміттєвому полігоні під Києвом екологи виявили небезпечні відходи.

    Також поліція виявила поблизу Львова звалище медичних відходів.

    Теги: Київ ДСНС сміття звалище рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies