Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
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Одяг українських жінок
Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися відтодіОсобливості українського народного одягу відрізняються залежно від регіонів.
Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики.
Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній.
На фотографіях представлені переважно жінки у святковому одязі, з прикрасами і намистом.
Джерело: telegraf.com.ua