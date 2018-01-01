Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея

Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися відтоді

Особливості українського народного одягу відрізняються залежно від регіонів. Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики. [GALLERY_BLOCK] Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній. На