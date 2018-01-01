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    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея

    Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися відтоді
    Особливості українського народного одягу відрізняються залежно від регіонів. Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики. [GALLERY_BLOCK] Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній. На
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    Одяг українських жінок
    Одяг українських жінок

    Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися відтоді

    Особливості українського народного одягу відрізняються залежно від регіонів.

    Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики.

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    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея

    Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній.

    На фотографіях представлені переважно жінки у святковому одязі, з прикрасами і намистом.

    Джерело: telegraf.com.ua

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