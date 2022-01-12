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    Ведучий Остапчук «потролив» Зеленського (відео)

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    Остапчук: &laquo;Я до Буковеля не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі лише перші особи країни&raquo; - Ведучий Остапчук «потролив» Зеленського (відео)
    Остапчук: «Я до Буковеля не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі лише перші особи країни»
    фото: скріншот відео

    Телеведучий поскаржився на надто високі ціни у Буковелі

    Телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною та друзями відпочиває на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільне фото з дружиною та друзями.

    «Я до Буковеля не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі лише перші особи країни. А ми скромно», – написав Остапчук, натякаючи на відпочинок у Карпатах президента Зеленського. Підписники відразу пригадали артисту минулий рік, мовляв, теж відпочивав у Буковелі. А також висловилися про високі ціни на популярному українському курорті: «Бісить! Ви ціни бачили там і в нас?».

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    Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

    Нагадаємо, президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

    4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

    До слова, туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище.

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    Теги: відпочинок ціни українці Володимир Зеленський Буковель
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    Ведучий Остапчук «потролив» Зеленського (відео)