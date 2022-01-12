Ведучий Остапчук «потролив» Зеленського (відео)

Остапчук: «Я до Буковеля не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі лише перші особи країни»

Телеведучий поскаржився на надто високі ціни у Буковелі

Телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною та друзями відпочиває на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільне фото з дружиною та друзями.

«Я до Буковеля не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі лише перші особи країни. А ми скромно», – написав Остапчук, натякаючи на відпочинок у Карпатах президента Зеленського. Підписники відразу пригадали артисту минулий рік, мовляв, теж відпочивав у Буковелі. А також висловилися про високі ціни на популярному українському курорті: «Бісить! Ви ціни бачили там і в нас?».

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Нагадаємо, президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

До слова, туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище.