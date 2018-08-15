Як виглядає повсякденне життя однієї з найбільш закритих країн світу. Яскраві фото з КНДР
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Розсилка
Керівництво Північної Кореї, як відомо, стало вже синонімом таємничості
Всіх туристів, які в'їжджають у країну, детально інструктують, що вони можуть фотографувати, а що – ні.
Митники ретельно перевіряють телефони та інші цифрові гаджети – камери, планшети і карти пам'яті - на предмет забороненого контенту.
Тому завжди цікаво поглянути на те, як виглядає повсякденне життя Північної Кореї.
Варто зазначити, що ці знімки зроблені різними фотографами в червні-липні цього року.