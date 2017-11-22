Як золота молодь Сінгапуру хизується дорогими годинниками та автомобілями. Фотогалерея
- Сьогодні, 15:42
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Сінгапур традиційно є одним найдорожчих міст світу, але для дітей заможних сінгапурців це зовсім не проблема
В інстаграм-акаунті @therichkidsofsingapore діти з багатих родин демонструють свої улюблені заняття: відпочинок в розкішних номерах готелів, керування надзвичайно дорогими автомобліями, відпочинок на гучних вечірках, колекціонування дорогих годинників.
Джерело: telegraf.com.ua