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    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа

    Саме таким всі українці будуть пам'ятати Маріуполь - Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Саме таким всі українці будуть пам'ятати Маріуполь

    Маріуполь, який знищили російські окупанти

    У мережі поширюють фото ще мирного Маріуполя. Вони були зроблені уже загиблим фотографом та оператором Віктором Дєдовим.

    Він загинув 11 березня, коли в його будинок влучив російський снаряд.

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    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа
    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа

    На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває близько 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

    Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

    Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Який вигляд мав мирний Маріуполь. Яскраві світлини загиблого фотографа