Маріуполь з висоти пташиного польоту. Нове відео
Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України
Захисники України продовжують боронити Маріуполь від російської навали.
На жаль, місто вже майже знищено. Це підтверджують кадри нового відео, знятого з висоти пташиного польоту.
Видно руйнації та масивний стовп чорного диму, який тягнеться на пів неба.
В таких умовах все важче знайти ціле укриття.
Нагадаємо, російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.
Раніше, українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.