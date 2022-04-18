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    Маріуполь з висоти пташиного польоту. Нове відео

    Місто треба буде відновлювати з нуля - Маріуполь з висоти пташиного польоту. Нове відео
    Місто треба буде відновлювати з нуля
    скріншот з відео

    Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Захисники України продовжують боронити Маріуполь від російської навали.

    На жаль, місто вже майже знищено. Це підтверджують кадри нового відео, знятого з висоти пташиного польоту.

    Видно руйнації та масивний стовп чорного диму, який тягнеться на пів неба.

    В таких умовах все важче знайти ціле укриття.

    Нагадаємо, російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.

    Раніше, українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна укриття Україна місто окупація #stoprussia
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    Маріуполь з висоти пташиного польоту. Нове відео