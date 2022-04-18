Маріуполь з висоти пташиного польоту. Нове відео

Місто треба буде відновлювати з нуля

Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України

Захисники України продовжують боронити Маріуполь від російської навали.

На жаль, місто вже майже знищено. Це підтверджують кадри нового відео, знятого з висоти пташиного польоту.

Видно руйнації та масивний стовп чорного диму, який тягнеться на пів неба.

В таких умовах все важче знайти ціле укриття.

Нагадаємо, російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.

Раніше, українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.

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