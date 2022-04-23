Окупанти намагаються оточити українські війська на сході – Генштаб

Ворог не має успіху на більшості напрямків

Ворог готує наступ на Сєвєродонецьк

Російські окупанти намагаються наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 23 квітня.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк. В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених у місті Балаклея ворог одночасно з розгорнутим військовим шпиталем використовує можливості міської поліклініки.

У місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляється для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України.

Також російські війська мають суттєві проблеми з поповненням особовим складом, продовжуються спроби примусової мобілізації до лав окупаційних військ жителів Херсонщини.

Для переміщення вантажів військового призначення на тимчасово захоплених територіях противник використовує цивільні вантажівки. Також, окупанти продовжують використовувати викрадену сільськогосподарську техніку для військових потреб.

Підрозділи Сил оборони продовжують звільнення населених пунктів на окремих напрямках та утримання визначених оборонних рубежів.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

В Одесі ведеться рятувальна операція.

За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей.

Крім того, 23 квітня російські окупанти знову обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів у Харкові зазнали поранень четверо людей, у Чугуївському районі - двоє.

Також сьогодні росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено.

Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді Сумщини.