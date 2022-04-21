Евакуація триває: вчора з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом автобусам

Сьогодні евакуація з Маріуполя продовжиться

Автобуси з евакуйованими маріупольцями зараз прямують на Василівку

За анонсованим на 20 квітня гуманітарним коридором з Маріуполя вдалось виїхати 4 автобусам. Сьогодні, 21 квітня, евакуація продовжиться.

Вчора, 120 квітня, гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Сьогодні евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку продовжиться. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Віцепрем'єрка розповіла, що людям, які виїхали, вдалось переночувати в Бердянську.

«Автобуси з евакуйованими маріупольцями зараз прямують на Василівку. Зовсім скоро вони мають прибути у Запоріжжя», – пояснила Верещук.

За її словами, сьогодні евакуація продовжиться.

Верещук заявила, що 21 квітня продовжать евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку. «Посадка в автобуси буде на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14.00» – уточнила Верещук..

Вона попереджає, що безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Людям треба стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, на 21 квітня призначено вісім евакуаційних потягів. Відомо, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають від браку харчів і води. Відзначимо, що НАТО може підключитися до евакуації людей із Маріуполя.

Водночас Зеленський пропонує обмін: російських військових на жителів Маріуполя.



