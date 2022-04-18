Коли буде деблоковано Маріуполь. Білецький озвучив прогноз

Захисникам Маріуполя необхідно протриматися ще два-три тижні

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас. Про це він заявив в інтрев’.ю журналістці Яніні Соколовій, передає «Главком».

«Ідеальний час для деблокади Маріуполя упущено. Тепер потрібні достатньо суттєві сили. Якщо хлопцям (захисникам Маріуполя – «Главком») вдасться протриматися два-три тижні до вирішального перелому у битві за Донбас, тоді можлива операція зі звільнення Маріуполя», – переконаний Білецький.

За його словами, для деблокади доведеться направити від двох до чотирьох танкових бригад Збройних сил України.

Водночас Андрій Білецький вважає, що росіяни не розпочинають битву за Донбас, бо стоїть Маріуполь. Частина угрупування окупаційних військ, яке має наступати з півдня України, нині задіяно на блокаді Маріуполя. Приблизно це 12-14 тис. російських солдатів.

«З одного боку, зараз Маріуполь тримає всю Україну, даючи нам можливість підтягнути резерви та отримати військову допомогу. З іншого боку, початок і виграш цієї битви й стане звільненням Маріуполя», – наголосив перший командир полку «Азов».

Як відомо, в Україні триває 54-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук записав відеозвернення до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

«Я – Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарний коридор», – сказав він.