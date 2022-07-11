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    Думки вголос

    Європа наступає на ті самі граблі у відносинах із Росією

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Російський газ давно став елементом шантажу в руках у Путіна - Європа наступає на ті самі граблі у відносинах із Росією
    Російський газ давно став елементом шантажу в руках у Путіна
    фото з відкритих джерел

    Литва показала приклад, як правильно спілкуватись з агресором

    Путін сказав Європі, що відключить газ, якщо вони не стануть платити рублями.

    Європа пішла на перегляд умов контракту.

    Путін зрадів і різко скоротив подачу газу в Європу.

    Путін сказав Європі, що треба забрати з під санкцій турбіну, а то відключить газ.

    Європа пішла на окремі умови по турбіні, прибрала її з санкцій і продавила Канаду, щоб та повернула турбіну «Газпрому».

    Путін зрадів і ще далі скоротив постачання газу в Європу, прикриваючись плановим ремонтом «Північного потоку-1».

    Який сюрприз.

    Може хоч цього разу вони вивчать урок? Як треба поводити себе з бандитами? І зрозуміють, що усі поступки бандити сприймають за слабкість?

    Правильну відповідь підказала Литва. Транзит до Калінінграду закритий. Путін і вся його кліка обіцяли страшні кари. Литва сказала «Вперед». І все. Путін втерся.

    І воно так працює постійно. Оці підлітки з підворотні, які прям офіційно кажуть, що треба відразу бити у морду, а потім вести перемовини, поважають тільки силу. І бояться ії.

    А зима буде холодною. І в Європі. І в Україні. Але фішка у тому, що і в Європі і в Україні то буде одна холодна зима, яка потрібна для перебудови енергетичної системи. А от газ потім «Газпрому» не буде кому продавати до кінця його днів. Чи, принаймні, до кінця днів Путіна.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти газ війна путін Європа транзит Україна окупація #stoprussia
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    Європа наступає на ті самі граблі у відносинах із Росією