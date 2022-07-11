Європа наступає на ті самі граблі у відносинах із Росією

Російський газ давно став елементом шантажу в руках у Путіна

Литва показала приклад, як правильно спілкуватись з агресором

Путін сказав Європі, що відключить газ, якщо вони не стануть платити рублями.

Європа пішла на перегляд умов контракту.

Путін зрадів і різко скоротив подачу газу в Європу.

Путін сказав Європі, що треба забрати з під санкцій турбіну, а то відключить газ.

Європа пішла на окремі умови по турбіні, прибрала її з санкцій і продавила Канаду, щоб та повернула турбіну «Газпрому».

Путін зрадів і ще далі скоротив постачання газу в Європу, прикриваючись плановим ремонтом «Північного потоку-1».

Який сюрприз.

Може хоч цього разу вони вивчать урок? Як треба поводити себе з бандитами? І зрозуміють, що усі поступки бандити сприймають за слабкість?

Правильну відповідь підказала Литва. Транзит до Калінінграду закритий. Путін і вся його кліка обіцяли страшні кари. Литва сказала «Вперед». І все. Путін втерся.

І воно так працює постійно. Оці підлітки з підворотні, які прям офіційно кажуть, що треба відразу бити у морду, а потім вести перемовини, поважають тільки силу. І бояться ії.

А зима буде холодною. І в Європі. І в Україні. Але фішка у тому, що і в Європі і в Україні то буде одна холодна зима, яка потрібна для перебудови енергетичної системи. А от газ потім «Газпрому» не буде кому продавати до кінця його днів. Чи, принаймні, до кінця днів Путіна.

Джерело: блог Сергія Фурси

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