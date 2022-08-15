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ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців

Христина Жиренко
glavcom.ua
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути їм світло
фото: ДТЕК

Енергетики ДТЕК безперервно працюють в умовах військового стану

Не зважаючи на дедалі запекліші бойові дії енергетики продовжують ремонтувати електромережі та відновлювати постачання світла українцям, що страждають через обстріли. За тиждень з 8 по 14 серпня енергетики ДТЕК повернули світло 53 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Фахівці операторів системи розподілу ДТЕК Мережі роблять усе можливе, щоб оперативно відновлювати роботу енергетичної інфраструктури, щойно отримують дозволи від Збройних сил України та ДСНС.

За минулий тиждень з 8 по 14 серпня фахівці операторів системи розподілу ДТЕК Мережі відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок бойових дій, для 53 тисяч родин у 83 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Стабільно складна ситуація з бойовими діями продовжує зберігатися у Донецькій області. Щоденно майже на всій території області через ракетні, авіа та артилерійські обстріли руйнується інфраструктура електромереж. Тільки за минулий тиждень електромонтери ДТЕК відновили постачання світла майже 45 тисячам осель мешканців області у 67 населених пунктах Бахмутського, Краматорського, Волноваського та Покровського районів. Для більшості цих родин електропостачання доводилося відновлювати більше 10 разів, через постійні руйнування електромереж.

Дніпропетровська область щоденно зазнавала обстрілів на минулому тижні. Під ворожим прицілом були Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони області. Попри це за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 8,5 тисячам родин у 16 населених пунктах.

Без світла поки лишається 83 тисячі осель на Донеччині та майже понад 350 осель у Дніпропетровській області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути їм світло. Щойно Збройні сили надають дозвіл наші фахівці оперативно відновлюють роботу ліній та підстанцій, що були пошкоджені через бойові дії.

Енергетики ДТЕК безперервно працюють в умовах військового стану вже 173 добу та разом зі всіма службами роблять все можливе для того, аби українці мали вдома світло.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками відновлення мереж Київщини до якості та надійності електропостачання довоєнного часу потребуватиме інвестицій в розмірі близько 1 млрд грн.

З них понад 300 мільйонів гривень компанія вже інвестували у повернення світла мешканцям Київської області відразу після звільнення від окупантів. Другий етап відновлення мереж – відновлення резервних джерел живлення, потребує інвестицій в розмірі ще 600-700 млн. грн. у перспективі 2022-2023 років. Однак він дасть змогу забезпечувати надійне електропостачання міст та сіл, які були до початку військових дій.

Компанії необхідна допомога держави та міжнародних партнерів у розмірі близько 1 млрд грн для того, щоб повноцінно відновити інфраструктуру мереж та розвивати її згідно плану та потреб мешканців області.

Теги: ДТЕК енергетика ремонт електроенергія

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