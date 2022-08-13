Окупанти шукають, хто повалив електростовпи, що ведуть від ЗАЕС до Криму

Російські військові обшукують мешканців Херсонщини

12 серпня окупанти провели обшуки в населених пунктах Богданівка та Новокам'янка Каховського району Херсонської області. Про це повідомляє видання «Мост» з посиланням на інформацію місцевих пабліків.

В селі Богданівка окупанти обшукували будинки місцевих мешканців. Чоловіків роздягали, шукаючи «фашистські» татуювання.

У Новій Кам'янці окупанти забирали чоловіків на допити. Рашисти намагаються знайти людей, які підірвали високовольтні лінії передач, якими росіяни хочуть постачати в окупований Крим крадену українську електроенергію.

Як повідомлялося, у Херсонській області почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької атомної електростанції в окупований Крим. Зокрема, на трасі, яка йде на Чаплинку (біля Нової Кам’янки) впав високовольтний стовп.

Нагадаємо, Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

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