Как выгодно снять офис в Киеве в 2021 году

В основном, офисы в столице находятся в бизнес-центрах

В 2021 году офисы в центре Киева будут разлетаться, как «горячие пирожки», выгодные варианты начнут очень быстро уходить с рынка.

Как найти выгодный офис в центре

Аренда офиса в центре Киева требует правильного подхода. Главный фактор - удачное месторасположение. Самые популярные районы у бизнесменов - Центральный деловой район, Липки, Подол и приближенные к ним районы. Здесь есть бизнес – центры с офисами А, В и класса С, хорошей инфраструктурой. В частности, с питанием, зоной отдыха, подземным паркингом, спортивным залом и так далее.

1. Чтобы выгодно снять офис в центре Киева, нужно обратить внимание на:

Удобную транспортную развязку;

Центральную систему кондиционирования и вентиляции,

Площадь;

Планировки этажей и комнат под нужды компании;

Высоту потолков;

Освещение;

Лифтовую систему и количество лифтов;

Наличие парковки и количество паркомест;

Есть ли рядом заведения общественного питания;

Состояние инженерных систем;

2. Как выбрать нужный вариант

В основном, офисы в столице находятся в бизнес-центрах. К классу А относятся новые, расположенные в центре города здания, сроком эксплуатации до семи лет, которые соответствуют современным требованиям. Это самый дорогой сегмент офисов на рынке.

Чуть дешевле офисы В класса. Под категорию офисов B класса, как правило, попадают недавно отремонтированные здания, которые, в основном, расположены не в центре столицы, но зато отвечают всем современным требованиям: от наличия паркинга до удобной транспортной развязки.

Самым бюджетным вариантом считаются офисные помещения C класса. К ним можно отнести старые здания с дешевым ремонтом, сделанным более 10 лет назад. Также бывают варианты без ремонта. Из услуг, в основном, в таких вариантах предлагается Интернет, телефонная связь, иногда парковка. Бывают варианты с хорошей транспортной развязкой.

3. Как легко найти помещение

Можно напрямую по объявлению обратиться к собственнику помещения. В основном, они размещаются на специализированных Интернет-ресурсах. Для того чтобы не переплатить, лучше обращаться за профессиональной помощью к консультантам. Они помогут на всех этапах поиска офиса: от ведения переговоров и до подписания договора аренды. Чаще всего, такие услуги предоставляются клиентам бесплатно.