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    Как выгодно снять офис в Киеве в 2021 году

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    Фото: zhzh.com.ua - Как выгодно снять офис в Киеве в 2021 году
    Фото: zhzh.com.ua

    В основном, офисы в столице находятся в бизнес-центрах

    В 2021 году офисы в центре Киева будут разлетаться, как «горячие пирожки», выгодные варианты начнут очень быстро уходить с рынка.

    Как найти выгодный офис в центре

    Аренда офиса в центре Киева требует правильного подхода. Главный фактор - удачное месторасположение. Самые популярные районы у бизнесменов - Центральный деловой район, Липки, Подол и приближенные к ним районы. Здесь есть бизнес – центры с офисами А, В и класса С, хорошей инфраструктурой. В частности, с питанием, зоной отдыха, подземным паркингом, спортивным залом и так далее.

    1. Чтобы выгодно снять офис в центре Киева, нужно обратить внимание на:

    • Удобную транспортную развязку;
    • Центральную систему кондиционирования и вентиляции,
    • Площадь;
    • Планировки этажей и комнат под нужды компании;
    • Высоту потолков;
    • Освещение;
    • Лифтовую систему и количество лифтов;
    • Наличие парковки и количество паркомест;
    • Есть ли рядом заведения общественного питания;
    • Состояние инженерных систем;

    2. Как выбрать нужный вариант

    В основном, офисы в столице находятся в бизнес-центрах. К классу А относятся новые, расположенные в центре города здания, сроком эксплуатации до семи лет, которые соответствуют современным требованиям. Это самый дорогой сегмент офисов на рынке.

    Чуть дешевле офисы В класса. Под категорию офисов B класса, как правило, попадают недавно отремонтированные здания, которые, в основном, расположены не в центре столицы, но зато отвечают всем современным требованиям: от наличия паркинга до удобной транспортной развязки.

    Самым бюджетным вариантом считаются офисные помещения C класса. К ним можно отнести старые здания с дешевым ремонтом, сделанным более 10 лет назад. Также бывают варианты без ремонта. Из услуг, в основном, в таких вариантах предлагается Интернет, телефонная связь, иногда парковка. Бывают варианты с хорошей транспортной развязкой.

    3. Как легко найти помещение

    Можно напрямую по объявлению обратиться к собственнику помещения. В основном, они размещаются на специализированных Интернет-ресурсах. Для того чтобы не переплатить, лучше обращаться за профессиональной помощью к консультантам. Они помогут на всех этапах поиска офиса: от ведения переговоров и до подписания договора аренды. Чаще всего, такие услуги предоставляются клиентам бесплатно.


    Теги: бизнес интернет услуги
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    Как выгодно снять офис в Киеве в 2021 году