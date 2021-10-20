Кризи як реалії транспортного ринку в 2021 році: коментарі «Євротерміналу»

Авария в Суэце и последовавшие за ней сложности в портах нарушили хрупкую стабильность фрахтовых ставок на европейском трейде

Сьогодні роль «першої скрипки» в кризовому оркестрі знову грає пандемія

Ситуация на рынке международных перевозок в 2021 году далека от стабильности. Кризис следует за кризисом, ставки фрахта бьют рекорды, порты и сервисы перегружены, а контейнеры опять в дефиците. Ситуацию анализируют эксперты мультимодального логистического центра «Евротерминал».

Суэцкий кризис и его влияние на рынок

«После блокировки Суэцкого канала, когда гигантский контейнеровоз почти на неделю перекрыл китайскому экспорту путь в Европу, европейские порты столкнулись с перегрузками и заторами, а азиатские – с дефицитом контейнеров», – говорят аналитики «Евротерминала».

Грузоотправители пострадали от нарушения расписания контейнерных линий и дисбаланса всех цепочек поставок в целом. Еще одним негативным моментом стал очередной рост цен на доставку из Китая.

Авария в Суэце и последовавшие за ней сложности в портах нарушили хрупкую стабильность фрахтовых ставок на европейском трейде. На данный момент ставки на маршруте Китай-Европа достигли новых рекордных уровней. Например, на начало июня фрахтовые ставки на доставку грузов из Шанхая в Роттердам составили 10 174 долларов за 40-футовый контейнер.

«Это на 485% больше, чем годом ранее», – отмечают аналитики ООО «Евротерминал».

При этом даже по таким ценам отправить контейнер из Китая затруднительно: контейнерные линии перегружены букингами. По данным «Евротерминала», с начала года для доставки в Европу забронировано более 2,2 миллионов TEU. Даже в рекордном 2005 году заказов было на 60% меньше.

Пандемия наносит новый удар

«Мартовский «Суэцкий кризис» станет не самым серьезным испытанием для международных цепочек поставок в 2021 году», – говорят аналитики «Евротерминала».

Сегодня роль «первой скрипки» в кризисном оркестре вновь играет пандемия.

Из-за очередной вспышки Covid-19 в конце мая была ограничена работа некоторых китайских портов. В качестве самого яркого примера «Евротерминал» приводит Яньтянь ­– один из крупнейших портов Поднебесной, на который приходится четверть торговли Китая с США. Порт снизил операционную эффективность почти на 70%, среднее время обработки контейнера выросло до 18 дней, в очереди на разгрузку стали более 40 контейнеровозов.

Аналитики подсчитали, что с учетом объемов в Яньтяне ежедневно необработанными остаются не менее 25 тысяч контейнеров. За 14 дней ограничений в порту задержались более 400 тысяч единиц – это уже больше, чем при блокаде Суэцкого канала, которая длилась всего 6 дней.

Контейнерные линии перенаправляют суда в другие порты Южного Китая, которые не в состоянии справиться с дополнительным потоком контейнеров. Многие суда начали обходить регион в целом. Контейнеры в Китае накапливаются с каждым днем, и эксперты «Евротерминала» предупреждают: после восстановления работоспособности китайских портов произойдет всплеск отправок, что, в свою очередь, вызовет очередные перегрузки в точках назначения.

«Евротерминал» обращает внимание, что существуют также проблемы с возвратом пустых грузов обратно в Южный Китай, что вызовет дополнительную волну негативных последствий.

«В целом грузоотправителям и портам следует быть готовыми к очередному кризису наподобии Суэцкого: волнообразному наплыву контейнеров, проблемам с отправками из-за перегруженности сервисов, задержкам и опозданиям, дефициту порожнего оборудования, долгому ожиданию обработки в портах», – прогнозируют аналитики «Евротерминала».